В Киржачском районе отремонтируют шоссе «Василево-Курбатово»

Фото: департамент транспорта Владимирской области

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в ходе работ по реконструкции трассы «Василево-Курбатово» уже уложено около 700 метров асфальтобетонного покрытия в районе деревни Василево. Ранее здесь оборудовали земляное полотно, а также устроили кюветы и щебеночное основание.

Сейчас специалисты готовятся приступить к укладке асфальтобетона на оставшейся части дороги, которая начинается перед мостом через реку Шерна и завершается въездом в Курбатово.

После завершения этих работ будут перенесены линии электропередач, расположенные в границах участка реконструкции дороги.

Всего будет отремонтировано 2 километра шоссе, в том числе мост через Шерну, который является единственным для Курбатово и Лесного путем для выезда на федеральную трассу М-7.