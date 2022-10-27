Во Владимире осужден водитель, сбивший насмерть пожилую женщину

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес приговор водителю, сбившему 82-летнюю женщину в мае текущего года у дома №1 по улице Институтский городок в микрорайоне Юрьевец. К сожалению, бабушка от полученных травм скончалась.

Суд установил, что водитель «Лады Приора» подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу, по которому переходила дорогу женщина, но не уступил ей дорогу и сбил пешехода.

Также выяснилось, что перед поездкой мужчина принимал алкоголь. Свою вину он полностью признал и в случившемся раскаялся, а также частично возместил ущерб родным погибшей женщины.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил водителя к 5 годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на срок 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.