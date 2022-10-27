В Гороховецком районе открылся новый Центр краеведения

Фото: администрация Гороховецкого района

Как сообщает администрация Гороховецкого района, на базе Современного культурного центра имени П.П. Булыгина в Гороховце 26 октября состоялось торжественное открытие местного Центра краеведения, который находится в доме №16 «а» по улице Советская.

Здесь создадут краеведческий библиографический справочный каталог для библиотекарей и читателей, а также начнут формировать фонды местных библиотек изданиями краеведческой тематики.

Кроме того, в новом Центре будут проводить презентации изданий о Гороховецком районе, встречи с авторами, а также реализуются другие проекты.

Центр краеведения был открыт при содействии департамента культуры Владимирской области.