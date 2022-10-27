Во Владимирской области появится первый национальный туристический маршрут

фото с сайта АВО

Экспертным советом по определению национальных туристических маршрутов при Федеральном агентстве по туризму одобрена заявка Владимирской области с проектом «Былинный путь». В первую очередь, речь идёт об образе русского былинного богатыря Ильи Муромца.

«Важнейшими составляющими маршрута «Былинный путь» являются система навигации и инфраструктура как для организованных групп, так и для самостоятельных туристов. Комплекс информационных стоек и билбордов по маршруту обеспечивает его целостность и художественную ценность, а наличие системы стандартизации и маркировки музеев, отелей и ресторанов позволяет развивать механизм причастности к проекту и контролировать уровень сервиса», – отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

Одно из важных преимуществ проекта «Былинный путь» – это гостиницы на маршруте, оборудованные пандусами и специальными номерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, требованиям безбарьерной среды полностью удовлетворяют существующие музейные экспозиции в Муроме и Гороховце.

Среди заявок от субъектов РФ отобраны лишь шесть проектов для присвоения статуса «Национальный туристский маршрут».