В Юрьев-Польском районе отремонтировано шоссе регионального значения

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в Юрьев-Польском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на днях завершили устройство дорожного покрытия на участке длинной в 18,6 километров автодороги «Юрьев-Польский — Григорово — Гаврилов Посад — Тейково».

Общая площадь работ составила 129 тысяч квадратных метров.

В настоящее время движение по шоссе возобновлено, а дорожники занимаются завершением укрепления обочин. К концу недели должны нанести дорожную разметку. В целом степень готовности всего объекта составляет 80 процентов.

Данная дорога имеет общее протяжение в 21 километр и граничит с Ивановской областью, соединяясь с трассой «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский», по ней можно проехать до федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо».