Депутаты Заксобрания приняли закон о приватизации госимущества во Владимирской области

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Октябрьское заседание Законодательного собрания Владимирской области свелось, по сути, к одному глобальному вопросу - приватизации госимущества. Во второй раз депутаты его приняли, хоть и не единогласно.

В этот раз (впервые закон обсуждался в 2020 году, и тогда депутаты, чтобы не принимать закон, даже преодолели вето губернатора Владимира Сипягина) вновь шли горячие дискуссии. Но в этот раз речь шла не о закрытости процедуры приватизации, а о "сырости" проекта. Так считали представители КПРФ, которые говорили, что нет пока еще заключения прокуратуры, а также ряд вопросов у областной Счетной палаты. Однако представители "Единой России" считали, что в этот раз закон проработан как следует.

Промежуточную позицию занимала фракция "Справедливой России", которые предлагали остановиться на принятии законопроекта в первом чтении. А в следующем месте доработать все шероховатости. Но в итоге, против принятия закона выступили лишь 7 депутатов, остальные были за.

Это означает, что в ближайшие три года приватизированы будут 107 объектов. Областная администрация ожидает от этого процесса прибыль в размере 85 миллионов рублей.