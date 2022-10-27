Во Владимирской области с реализации сняли 243 килограмма овощей

. Фото: Елена КРИВЯКИНА

За 9 месяцев этого года по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям Управление Роспотребнадзора по Владимирской области исследовало 646 проб плодоовощной продукции.

По санитарно-химическим показателям исследовано 581 проба, по микробиологическим показателям исследовано 58 проб, по паразитологическим показателям исследовано 23 пробы, вся продукция соответствует гигиеническим нормативам.

Также было проведено 210 контрольно-надзорных мероприятий. Из-за отсутствия товарно-сопроводительной документации и маркировки с информацией о продукции специалистами Роспотребнадзора было изъято из оборота 243 килограмма плодоовощной продукции, в том числе 2 партии бахчевых культур.