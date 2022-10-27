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НовостиОбщество27 октября 2022 10:20

В Киржачском районе обнаружены повреждения моста в деревне Недюрево

После того, как информация прошла в СМИ, прокуратура организовала проверку
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что автомобильный мост через реку Большой Киржач находится на автомобильной дороге «Ефремово-Жердеево-Недюрево» на территории последнего населенного пункта. Ведает ей администрация Киржачского района.

В ходе комиссионного осмотра железобетонной конструкции обнаружились выбоины и прочие повреждения, которые затрудняют движение, а также частичное разрушение моста и трещина в его опоре. Помимо прочего, здесь отсутствует необходимое ограждение.

С учетом того, что мост через реку Большой Киржач для деревни Недюрево является единственной возможностью проезда к данному населенному пункту, от его состояния фактически зависит жизнь селян.

В связи с этим руководству администрации Киржачского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Фактические их устранение находится на контроле надзорного ведомства.