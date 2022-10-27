На пожаре в Гусь-Хрустальном районе из-за неисправной печки погибла женщина

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

25 октября в 22.16 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в Гусь-Хрустальном районе, п. Иванищи, ул. Советская, д. 19.

Из-за позднего сообщения на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. На пожаре обнаружена погибшая 85-летняя женщина. К ликвидации пожара привлекалось 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

К слову, в доме было две квартиры. Соседка погибшей, тоже пожилая женщина, успела покинуть горящий дом. В настоящее время она находится у родственников.