Центр классической музыки откроет во Владимире 25-й сезон

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28 октября в Центре классической музыки состоится открытие юбилейного концертного сезона.

В первом отделении прозвучит симфония №3 С.В.Рахманинова. Третья симфония – произведение удивительной силы и глубины, одна из вершин творчества композитора, один из его итогов. Написана в эмиграции в 1936 году. Премьера Третьей симфонии состоялась 6 ноября 1936 года с Филадельфийским оркестром. Навеянная воспоминаниями о России и пронизанная любовью к родной далекой и недостижимой земле, симфония была чужда американским слушателям.

Во втором отделении будет исполнена кантата «Москва» П.И.Чайковского – крупное произведение для солистов, смешанного хора и симфонического оркестра. Кантата написана на заказ в честь коронации Александра III, состоит из шести взаимосвязанных эпизодов: трех сольных и трех хоровых. Музыка кантаты носит эпический, былинно-повествовательный характер.

В концерте примут участие все коллективы Центра: Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла и приглашенные солисты: Анастасия Хорошева (меццо-сопрано), Артем Гарнов (баритон). Дирижер - Артем Маркин. Начало концерта в 18.30.