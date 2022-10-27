Главе Коврова Елена Фоминой депутаты одобрили премию в 77 тысяч рублей

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Как сообщают наши коллеги из издания «Ковровские вести», вопрос о единовременной премии для главы города Коврова Елены Фоминой комитет по бюджетной и налоговой политике рассмотрел на днях.

В мэрии объясняют премирование градоначальника тем, что еще в августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев постановил поощрить муниципальных руководителей и их команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти.

В сентябре Елена Фомина премировала сотрудников администрации, но так как сама себе она премию выписать не может, этот вопрос рассматривается на горсовете. Депутатский комитет одобрил премию для главы Коврова в размере 77 тысяч рублей. В качестве источника финансирования называется бюджет Владимирской области.