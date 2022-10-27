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НовостиОбщество27 октября 2022 8:50

В Петушинском районе сирота не смог вовремя получить бесплатную квартиру

В результате молодой человек вынужден был обратиться в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района провело проверку по обращению местного жителя, который еще в несовершеннолетнем возрасте остался без родителей.

Молодого человека в 2015 году включили в список нуждающихся в жилье, но квартиру ему так и не предоставили.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав предоставить молодому человеку квартиру по договору социального найма. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, и парень наконец справил новоселье.