В Петушинском районе сирота не смог вовремя получить бесплатную квартиру

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района провело проверку по обращению местного жителя, который еще в несовершеннолетнем возрасте остался без родителей.

Молодого человека в 2015 году включили в список нуждающихся в жилье, но квартиру ему так и не предоставили.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав предоставить молодому человеку квартиру по договору социального найма. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, и парень наконец справил новоселье.