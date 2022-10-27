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НовостиОбщество27 октября 2022 8:21

В Собинском районе более 139 гектаров сельхозземли заросли сорняком

Также специалисты обнаружили кустарники и деревья
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе состоявшегося 25 октября обследования шести участков земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Собинском районе, были обнаружены нарушения.

Обследование проводилось совместно с представителями Госпожнадзра регионального ГУ МЧС. Выяснилось, что все шесть участков, граничащих с населенными пунктами, заросли сорняками, кустарниками и деревьями на общей площади 139,3 гектара. Все это не только наносит вред почве, но и прямо угрожает пожарной безопасности.

По результатам проверки владельцам участков были внесены предостережения о недопустимости нарушения закона. Теперь они обязаны привести свои земли в порядок.