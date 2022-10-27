Водителям предложили варианты объезда пробки на Южном обходе Владимира

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранее в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» сообщили, что ввиду плохого состояния несущих конструкций на 182 километре автодороги М-7 «Волга» проезд для грузовиков свыше 3,5 тонн через объект закрыт.

27 октября в ведомстве уточнили, что накануне на аварийном мосту было введено реверсивное движение. По словам владимирских водителей, это привело к образованию пробки в несколько километров, из-за чего многие едут по платной автодороге М-12.

Однако в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» предложили два бесплатных альтернативных пути объезда.

Первый самый простой — проехать по М-7 прямо через Владимир, а затем уйти на Южный обход с другой стороны, однако так получается крюк в 59 километров.

Второй вариант более приемлемый — со стороны Москвы повернуть в Лакинске на улицу Тимирязева (на 156 километре трассы М-7), откуда доехать до Собинки, где с улицы Димитрова свернуть на улицу Ленина и далее проехать через Болгары , Коняево и Улыбышево с дальнейшим выходом на Южный обход на 185 километре М-7. Впрочем, объезд составит 39 километров. Водители легковушек могут проехать и через центр Владимира, однако для грузовиков проезд по мосту через Клязьму в черте города запрещен, нарушение автоматически фиксируют имеющие такую функцию камеры фотовидеофиксации.