Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 октября 2022 7:30

Во Владимире у посетительницы кафе украли сумочку с дорогим телефоном

В результате полицейским удалось задержать подозреваемую
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине октября в отдел полиции Фрунзенского района Владимира обратилась 36-летняя женщина, рассказавшая, что у нее в кафе пропала дамская сумочка. В ней находились документы, мобильные телефон стоимостью около 40 тысяч рублей и банковские карты, которые хозяйка успела заблокировать.

Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить подозреваемую, которой оказалась 44-летняя жительница областного центра.

Подозреваемая призналась, что отдыхала в том же кафе в другой компании, и когда увидела оставленную без присмотра сумочку, взяла ее и покинула заведение.

Украденные вещи полицейские изъяли и вернули законной хозяйке. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело, на время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.