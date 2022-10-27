Во Владимире у посетительницы кафе украли сумочку с дорогим телефоном

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине октября в отдел полиции Фрунзенского района Владимира обратилась 36-летняя женщина, рассказавшая, что у нее в кафе пропала дамская сумочка. В ней находились документы, мобильные телефон стоимостью около 40 тысяч рублей и банковские карты, которые хозяйка успела заблокировать.

Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить подозреваемую, которой оказалась 44-летняя жительница областного центра.

Подозреваемая призналась, что отдыхала в том же кафе в другой компании, и когда увидела оставленную без присмотра сумочку, взяла ее и покинула заведение.

Украденные вещи полицейские изъяли и вернули законной хозяйке. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело, на время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.