Первый снег во Владимире может выпасть в середине ноября

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 октября температура воздуха поднимется максимум до +3 градусов. Но уже с пятницы начнет теплеть. столбик термометра будет показывать +5, +6 градусов. В выходные обещают дневную температуру до +10 градусов, но будет идти дождь.

Что касается первого снега, то по предварительным данным синоптикам, он может выпасть уже в середине ноября. А вот декабрь может стать аномально холодным. Температура воздуха понизится сразу до -20 градусов, а в течение первого месяца может опустится и до -30 градусов.

Синоптики объясняют морозы жарким летом.