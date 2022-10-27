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НовостиОбщество27 октября 2022 6:49

В Кольчугинском районе в поселке Бавлены жители получают грязную воду

Она не соответствует ряду нормативных показателей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского района провело проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ходе проверки установлено, что в поселке Бавлены питьевая вода, подающаяся жителям, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по мутности и содержанию железа.

При этом МУП города Кольчугино «Коммунальник», которая отвечает за поставку воды, мер для исправления ситуации не принимается.

По результатам проверки руководителю учреждения было внесено представление, а устранение нарушения взято прокуратурой на контроль.