Количество поддельных купюр во Владимирской области сократилось почти в два раза

фото владимирского отделения Банка России

В третьем квартале 2022 года в банковской системе Владимирской области выявили 56 российских и 2 иностранных денежных знака, имеющих признаки подделки.

В июле-сентябре было изъято 25 пятитысячных подделок, что в 2,7 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество фальшивых банкнот номиналом 2000 и 1000 рублей осталось почти на том же уровне – 19 и 11 штук соответственно. Кроме того, выявлена одна десятирублевая поддельная монета. Также в третьем квартале обнаружены две подделки банкнот номиналом 100 долларов США.

«Если вы обнаружите в своем кошельке подозрительную купюру, не делайте поспешных выводов. Возможно, вам попалась не фальшивая, а поврежденная банкнота, например постиранная. Установить подлинность денег может только банковская экспертиза. Экспертиза проводится бесплатно и занимает не более 10 рабочих дней. Составляется заявление в произвольной форме и опись сомнительного денежного знака. Если деньги будут признаны подлинными, человек получит их в кассе банка наличными или же безналично на указанный счет. Деньги, признанные поддельными, передаются в органы внутренних дел», отметила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.

При обнаружении подделки, главное не пытаться избавиться от купюры в ближайшем магазине. За умышленное использование фальшивок предусмотрена уголовная ответственность. Сомнительную купюру нужно отнести на экспертизу в любой банк. Всего в третьем квартале текущего года во владимирском отделении Банка России проведено 1315 экспертиз денежных знаков.