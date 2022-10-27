В Вязниковском районе в деревне Воронино полностью сгорел жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.48 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем доме в деревне Воронино на улице Совхозная, 30.

К месту возгорания выехали пять сотрудников МЧС на двух машинах. К моменту их приезда дом горел открытым пламенем. Как выяснилось, вызов оказался поздним.

Пожарные локализовали и ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров, в результате дом сгорел практически полностью. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины пожара.