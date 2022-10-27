Во Владимирской области 27 октября коронавирус диагностирован у 71 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 октября лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

16 заболевших во Владимире, 12 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Ковровском, 8 - в Муромском, 5 - в Александровском, 4 - в Киржачском, по 3 - в Петушинском, Гороховецком и Суздальском районах, по 2 случая в Кольчугинском и Вязниковском районах, по 1 заболевшему в Меленковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176530 случаев заболевания (49032 сл. в г. Владимире, 19101 сл. в Муромском, 20829 сл. в Ковровском, 6288 сл. в Петушинском, 8560 сл. в Кольчугинском, 10861 сл. в Александровском, 7183 сл. в Юрьев-Польском, 15582 сл. в Гусь-Хрустальном, 1718 сл. в Судогодском, 3542 сл. в Собинском, 1909 сл. в г. Радужный, 5756 сл. в Киржачском, 4005 сл. в Камешковском, 3252 сл. в Гороховецком, 4526 сл. в Меленковском, 5971 сл. в Вязниковском, 6134 сл. в Суздальском, 2281 сл. в Селивановском).