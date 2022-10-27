Житель Александрова убил молотком случайного знакомого

фото СУ СКР по Владимирской области

В Александрове под стражу заключен мужчина, обвиняемый в причинении смерти случайному знакомому.

По версии следствия, около 23 часов 25 октября обвиняемый, находясь у себя дома, совместно со случайным знакомым распивал спиртное. В какое-то время между ними произошел конфликт, во время которого мужчина нанес молотком не менее трех ударов по голове.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через несколько часов в Александровской районной больнице, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По ходатайству следователя СК России в отношении ранее судимого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.