Прокуратура хочет оштрафовать подрядчика за задержку благоустройства парка "Добросельский"

фото с сайта областной прокуратуры

И.о. прокурора Владимирской области Андрей Жугин посетил с проверкой парк «Добросельский», благоустройство которого идет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и профильной региональной программы.

Установлено, что работы ведутся ООО ДСК «АвтоБан» на основании муниципального контракта, заключенного с управлением ЖКХ администрации города. Цена контракта превысила 74 миллионов рублей, срок исполнения был определен до 1 сентября 2022 года.

Однако к указанной дате благоустройство завершено не было. На 26 октября не в полном объеме установлено металлическое ограждение, ворота, калитки, не завершены работы по укладке тротуарной плитки на отдельных участках пешеходных дорожек, не завершена внутренняя отделка пункта проката инвентаря. Общая стоимость невыполненных в срок работ превысила 49 миллионов рублей, на данный момент не исполнены обязательства на 24 миллиона рублей.

При этом, администрацией города своевременных должных мер в целях скорейшего завершения всех предусмотренных мероприятий не принималось.

По результатам проверки в отношении ООО ДСК «АвтоБан» прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по статье "бездействие, повлекшие неисполнение обязательств по контракту". Оно направлено для рассмотрения в суд. Согласно санкции названой статьи, подрядчику грозит наказание в виде штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств.

Врио главы города и руководителю подрядной организации внесены представления.

Завершение работ по благоустройству парка взято исполняющим обязанности прокурора области на личный контроль.