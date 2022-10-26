В Гусь-Хрустальном конфликт двух мам в детсаду дошел до суда

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Иногда бывает и так, что взрослые ведут себя хуже детей. Пример тому история в Гусь-Хрустальном, где две мамы не смогли решить свой конфликт в детсаду и пошли в суд.

Судя по материалам дела, все началось в марте 2022 года, когда вечером, забирая своих детей из садика, одна из мам ударила другую по попе и, видимо, сильно. Второй маме пришлось даже обратиться к врачу. Но со слов пострадавшей она больше пострадала морально, так как эта история ее унизила, а ее ребенок потом еще "несколько дней вспоминал о случившемся". В довершение всего на следующий день после случившегося ударившая мама разместила в «Вайбере» в чате группы сообщение, в котором извинилась за свой поступок перед родителями и воспитателями, но указала, что считает свои действия обоснованными и это является наказанием для второй женщины.

Пострадавшая просила у судьи компенсацию морального вреда в 30 000 рублей, оплату стоимости судебно-медицинского освидетельствования в размере 1 051 рубль, а также просила, чтобы ударившая ее мама извинилась перед ней в присутствии воспитателей и родителей группы детского сада, а также разместила в групповом чате воспитателей и родителей извинения.

Суд согласился с мнением женщины лишь частично. Мама, ударившая другую, признала, что удар был, но оправдала его затянувшимся конфликтом, так как ее соперница когда-то оскорбляла ее и ее ребенка. В итоге судья взыскал с нее материальный ущерб в размере 1 051 рубль, компенсацию морального вреда в размере 6 000 рублей и оплату судебных расходов. Извиняться никого не заставили.

Решение суда не вступило в законную силу.