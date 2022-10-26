Общественники опять нашли во владимирских магазинах просроченные продукты

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Активисты общественной организации "Народный контроль" вновь прошлись по владимирским сетевым магазинам. И опять нашли нарушения. В первую очередь, в ходе рейда, состоявшегося 25 октября, нашли просрочку.

Так, в одном из магазинов на улице Куйбышева в упаковках с нарушенной целостностью и нечитаемой товарно-сопроводительной информацией продается замороженная рыба и курица. На мясных полуфабрикатах заклеена информация о сроке годности, на сыре такая информация отсутствует, на упаковках с майонезом нет даты изготовления. Кроме того, общественники нашли просроченный маргарин, гнилые киви и лимоны, полурастаявшие куриные окорочка и многое другое.

В магазине на улице Мира общественники нашли следующие продукты с истекшим сроком годности: шоколад, зерновые и вафельные батончики. Опять же были нарушения целостности упаковки, гнилые овощи и фрукты. Все нарушения сотрудники магазина устранили в присутствии общественников.