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НовостиОбщество26 октября 2022 12:55

Житель Вязниковского района украл строительные материалы из дачного домика

Уголовное дело передано в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Вязниковского района. Он обвиняется в краже.

10 октября в местный отдел полиции обратился 42-летний житель Владимира, сообщивший, что из его дачного дома, расположенного в одной из районных деревень, пропали строительные материалы. Сумма ущерба превысила 42 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. По версии следствия, мужчина, находясь на территории деревни, где расположен дачный дом потерпевшего, заметил, что владельцы длительное время отсутствуют. Выбрав момент, он оторвал установленную на окне металлическую решетку, незаконно проник в жилище и похитил имущество, после чего перенес его в багажник автомобиля и скрылся с места преступления, сообщают в областном УМВД.

Свою вину он признал полностью. Похищенное имущество изъято. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.