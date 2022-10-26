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НовостиОбщество26 октября 2022 12:34

После вмешательства прокуратуры в Судогодском районе ликвидировали свалку отходов

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта областной прокуратуры

фото с сайта областной прокуратуры

Владимирская природоохранная прокуратура установила,что у деревни Гридино Судогодского района образовалась свалка твердых бытовых отходов площадью более 500 квадратных метров – деревянные обрезки, доски, битый кирпич, пенопласт, шины, мебель.

Земельный участок под свалкой относится к землям сельскохозяйственного назначения, находится в собственности администрации Судогодского района и передан в аренду хозяйствующему субъекту.

Должностные лица администрации о свалке знали, но никаких мер к понуждению землепользователя привести земельный участок в порядок или к досрочному расторжению договора аренды, не приняли.

По результатам проверки прокурором в адрес главы администрации Судогодского района внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным. После вмешательства прокуратуры место несанкционированного складирования отходов ликвидировано.