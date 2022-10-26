Экс-директор владимирского департамента цен и тарифов возглавил владимирский филиал "Т Плюс"

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Владимирский филиал компании ПАО "Т Плюс", отвечающий за отопление и горячую воду во Владимире, а также в некоторых территориях 33 региона, возглавил Роман Сорокин. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Новый директор владимирского филиала "Т Плюс" не новый человек для Владимирской области. Впервые он появился в 33 регионе в 2013 году. Тогдашний губернатор Светлана Орлова назначила его директором департамента цен и тарифов. Проработав на этом посту три года, в декабре 2016 года он возглавляет филиал "Владимирэнерго" МРСК Центр и Приволжья. Кстати, "Владимирэнерго" он возглавлял также три года, после чего покинул Владимирскую область.

В 2021 году он вошел в Правительство Тамбовской области, став вице-губернатором. И вот новое назначение. Кстати, официальная биография указывает на то, что он находится на своем месте, так как коммунальная сфера была изначально для него родной. Он окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети». А до первого приезда во Владимирскую область занимал пост заместителя директора департамента развития ЖКХ Минстроя России.