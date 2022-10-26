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НовостиОбщество26 октября 2022 11:09

В Ковровском районе установили 26 светильников

Искусственное освещение появилось в деревне Бедрино
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото департамента дорожного хозяйства

фото департамента дорожного хозяйства

В Ковровском районе завершились работы по устройству искусственного освещения в деревне Бедрино на автомобильной дороге Сенинские Дворики – Красный Октябрь –"Павловское – Тюрмеровка".

На участке протяженностью 0,840 км установлено 26 уличных светильников по обеим сторонам дороги в населенном пункте. Проведена модернизация нерегулируемого пешеходного перехода. Для пешеходов и водителей установлены 4 секции мигающих светодиодных светофоров типа Т-7. Также заменены дорожные знаки с флуоресцентным жёлтым фоном «Пешеходный переход» и дорожные знаки «Приближение к пешеходному переходу».

Автодорога протяженностью 17,3 км соединяет муниципальные образования Ивановское и Новосельское, обеспечивает проезд до районного центра и до федеральной трассы М-7 «Волга».

Освещение в деревне Бедрино создаст безопасные условия для местных жителей и автомобилистов – интенсивность движения на автодороге свыше 1000 автомобилей в сутки, уточнили в департаменте дорожного хозяйства.