Полицейские задержали жителя Владимира, который собирался сбыть наркотики

фото областного УМВД

В середине октября в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области задержали 39-летнего жителя областного центра. По имеющейся информации мужчина планировал сбыть на во Владимире наркотик растительного происхождения и психотропное вещество.

- Из квартиры, принадлежащей родственнице задержанного, полицейские изъяли марихуану общей массой, превышающей 250 грамм, а также 0,28 грамма психотропного вещества, содержащего в своем составе амфетамин. Также по месту жительства мужчины оперативники изъяли более 3 грамм гашиша и марихуаны, - сообщили в областном УМВД.

Местный житель вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере". Подозреваемого заключили под стражу.