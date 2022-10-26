Во Владимирской области с прилавков магазинов изъяли 9 килограммов выпечки

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 9 месяцев областное Управление Роспотребнадзора провело 140 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых исследовано 680 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий. Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Из 355 проб - 15 не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

Основные выявленные нарушения касались отсутствия товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, несоответствия маркировки на потребительских упаковках хлебобулочных изделий.

В результате проведённых проверок с реализации было снято три партии кондитерских выпечных изделий объёмом 9 килограммов.