Из Владимирской области отправили еще один эшелон мобилизованных

Автор фото - Исаак Ландауэр.

В телеграм-канале администрации Владимирской области сообщили о том, что в регионе состоялась отправка мобилизованных к местам выполнения боевых задач в зоне СВО.

"Под звуки военного оркестра военнослужащих проводили представители администрации и духовенства, ветераны и артисты. Мужчины настроены оптимистично — с улыбкой на лице желают друг другу победы, а своим родным — верить и ждать", написали представители "белого дома".

Кстати, от областной администрации провожал мобилизованных врио первого вице-губернатора Дмитрий Лызлов. Он обратился к ним с речью.

"Честь и слава солдату защищать свою Родину, а мы, в свою очередь, будем защищать ваших близких, обеспечивать и помогать им во всем. Ни одна семья не останется без внимания", - подчеркнул он.