В Музее хрусталя покажут сказочных персонажей из стекла

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1 ноября в Музее хрусталя им. Мальцовых откроется выставка «Сказочное стекло». Перед гостями проекта предстанут персонажи любимых сказок и сказочные предметы, воплощенные в стекле талантливыми мастерами Гусевского хрустального завода.

Анна Корнеева создала невероятные волшебные туфли – такие же помогли Маленькому Муку в сказке Гауфа исполнить свои мечты. Поучительная сказка о доброй Золушке представлена авторской работой Ольги Козловой «Туфелька».

Существует много сказок про гусей – «Гуси-лебеди», «Золотой гусь», «Гусиное горло". Гусь есть и у мастера Владимира Кулева. Сказочные звери – дракон, жар-птица, фараонка - представлены в работах Владимира Муратова.

Всего на выставке будет показано более 30 сказочных героев из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Путешествие в мир «сказочного стекла» будет интересно и взрослым, и детям. Выставка будет работать до 4 декабря.