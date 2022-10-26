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НовостиОбщество26 октября 2022 8:16

Депутаты горсовета добавили денег на расселение владимирцев из аварийного жилья

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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26 октября на горсовете рассмотрели несколько бюджетных вопросов. Два из них касались выделения дополнительных денежных средств на расселение жителей Владимира из аварийных домов.

Начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник сообщил, что необходимо дополнительно выделить 5 миллионов 403 тысячи рублей для расселения по адресам: ул. Подбельского, 9, ул. Ноябрьская, 5а и ул. Комсомольская, 12.

- 218 тысяч рублей необходимо выделить в связи с уточнением расселяемой площади для выплаты возмещения собственникам помещений дома 26 по улице Полины Осипенко. Источник финансирования - перераспределение средств, выделенных на выполнение работ по ремонту уличной дорожной сети ул.Вокзальный спуск - Богословский переулок - Коммунальный спуск - ул.Карла Макса. Деньги не были освоены из-за несостоявшихся торгов, - пояснил Шумник.

Кроме того, внесли изменения в расходную часть бюджета, выделив 8 миллионов 273 тысячи рублей на финансирование адресной инвестиционной программы города "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Владимира".