Временному мэру Владимира Александру Максимову подняли зарплату

Александр Максимов (справа) Фото: Виктория СУХОВА

26 октября прошло заседание горсовета. В числе прочих был рассмотрен вопрос об увеличении зарплаты временно исполняющему полномочиями главы города Александру Максимову.

- Доплата за совмещение предусмотрена трудовым законодательством. Проект прошел правовую экспертизу, был рассмотрен на комитете. Оклад должен увеличиться на 80 процентов, - пояснил председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Алексей Лызлов.

Депутаты единогласно проголосовали "за". Доплату установили задним числом – с 20 сентября – и выплачивать ее будут, пока в должности в ноябре не утвердят нового главу города.

Самого Александра Максимова на горсовете не было. Кстати, в прошлом году он задекларировал доход в 2 миллиона рублей (что примерно составляет по 167 тысяч рублей в месяц).

Кроме того, горсовет увеличил зарплату сотрудникам городской счетной палаты. Зарплату аудиторов повысили с 19,8% до 26,8% от зарплаты председателя горсовета.