Во Владимирской области власти разбираются с тем, что 35 мобилизованных не получили положенные выплаты

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил у себя в телеграм-канале, что ему поступило около 35 сигналов от родных мобилизованных, которые находятся сейчас в учебке в Пакино, о невыплате денежного довольствия за сентябрь.

"По сравнению с количеством тех, кто всё получил своевременно, это немного. Тем не менее проблема есть, и мы поможем её решить. Собрали список сообщений подписчиков о невыплатах конкретным бойцам, сегодня разобрали этот вопрос на совещании с участием представителей командования учебного центра, военной прокуратуры. Выяснилось, что часть бойцов не оформила банковские карты. Для таких случаев договорились с командованием центра организовать ежедневный приём мобилизованных в определённое время сотрудниками банков в учебно-тренировочном комплексе в Пакино", написал глава региона.

Также губернатор отметил, что с выплатами тем бойцам, у которых всё оформлено как надо, но деньги не пришли, будем разбираться с участием военной прокуратуры. А довольствие получит каждый боец. И за время подготовки в учебном центре, и за непосредственное участие в СВО.