Во Владимирской области 26 октября коронавирус подтвержден у 65 человек

. Фото: Оксана ЗУЙКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 октября лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 случаев во Владимире, 10 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Ковровском, 6 - в Муромском, 5 - в Петушинском, 4 - в Александровском, 3 - в Вязниковском, по 2 заболевших в Кольчугинском и Суздальском районах, по 1 случаю в Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Меленковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176459 случаев заболевания (49016 сл. в г. Владимире, 19093 сл. в Муромском, 20819 сл. в Ковровском, 6285 сл. в Петушинском, 8558 сл. в Кольчугинском, 10856 сл. в Александровском, 7183 сл. в Юрьев-Польском, 15570 сл. в Гусь-Хрустальном, 1718 сл. в Судогодском, 3542 сл. в Собинском, 1908 сл. в г. Радужный, 5752 сл. в Киржачском, 4005 сл. в Камешковском, 3249 сл. в Гороховецком, 4525 сл. в Меленковском, 5969 сл. в Вязниковском, 6131 сл. в Суздальском, 2280 сл. в Селивановском).