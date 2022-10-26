Житель Мурома обокрал 92-летнюю бабушку

скрин видео с камер наблюдения

23 октября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 92-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что у нее пропали деньги - 3 800 рублей. Пропажу она обнаружила в местном продуктовом магазине, когда расплачивалась за товар.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, опросили возможных свидетелей. Стражи порядка установили, что к краже причастен 46-летний житель Мурома. Оперативники задержали его на следующий день.

Как пояснил задержанный, он заметил, как пожилая женщина убирает купюры в карман своего пальто. Воспользовавшись удобным моментом, вынул их из кармана бабушки, после чего поспешил уйти. Деньги он успел потратить. Материальный ущерб, причиненный пенсионерке, возместил частично.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.