Бывшего врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского будут судить за взяточничество

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Исполняющим обязанности прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего врио заместителя губернатора Григория Вишневского. Он обвиняется в получении взятки и мошенничестве.

По версии следствия, Вишневский с августа по ноябрь 2021 года получил от подмосковной компании, выигравшей тендер на проведение капитального ремонта 2-го здания ковровской гимназии № 1 имени Барсукова, взятку в 550 тысяч рублей. Также бизнесмен оплатил Вишневскому авиаперелеты на более 55 тысяч рублей.

За это чиновник пообещал обеспечить беспроблемное исполнение контракта и приёмку выполненных работ по нему, а также получение на территории области других контрактов на проведение ремонта в общеобразовательных учреждениях. Вознаграждение он оценил в 150 тысяч рублей в месяц. При получении очередной части взятки вице-губернатор был задержан сотрудниками УФСБ.

С июля по ноябрь 2021 года врио заместителя губернатора региона получил лично и через посредников взятки от руководителя подведомственного автономного учреждения и генерального директора коммерческой организации в размере более 150 тысяч рублей и более 79 тысяч рублей соответственно за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, Вишневский, введя в заблуждение представительницу одной из коммерческих структур, получил от неё пожертвование в сумме 150 тысяч рублей на решение социальных проблем области, в действительности распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города Владимира.