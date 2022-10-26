Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 октября 2022 6:04

Бывшего врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского будут судить за взяточничество

Прокуратура утвердила обвинительный приговор
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Исполняющим обязанности прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего врио заместителя губернатора Григория Вишневского. Он обвиняется в получении взятки и мошенничестве.

По версии следствия, Вишневский с августа по ноябрь 2021 года получил от подмосковной компании, выигравшей тендер на проведение капитального ремонта 2-го здания ковровской гимназии № 1 имени Барсукова, взятку в 550 тысяч рублей. Также бизнесмен оплатил Вишневскому авиаперелеты на более 55 тысяч рублей.

За это чиновник пообещал обеспечить беспроблемное исполнение контракта и приёмку выполненных работ по нему, а также получение на территории области других контрактов на проведение ремонта в общеобразовательных учреждениях. Вознаграждение он оценил в 150 тысяч рублей в месяц. При получении очередной части взятки вице-губернатор был задержан сотрудниками УФСБ.

С июля по ноябрь 2021 года врио заместителя губернатора региона получил лично и через посредников взятки от руководителя подведомственного автономного учреждения и генерального директора коммерческой организации в размере более 150 тысяч рублей и более 79 тысяч рублей соответственно за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, Вишневский, введя в заблуждение представительницу одной из коммерческих структур, получил от неё пожертвование в сумме 150 тысяч рублей на решение социальных проблем области, в действительности распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города Владимира.