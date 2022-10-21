Меленковские полицейские обыграли в футбол команду студентов колледжа

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники отдела полиции по Меленковскому району в целях пропаганды здорового образа жизни и нравственного воспитания молодежи сыграли в футбол с командой студентов Муромского промышленно-гуманитарного колледжа.

В состав команды полицейских вошли представители почти всех отделений, в том числе подразделений по делам несовершеннолетних, по работе с личным составом, патрульно-постовой службы, а также оперативники из отделов по борьбе с экономическими преступлениями и наркотиками.

Встреча оказалась очень насыщенной на моменты, так что в итоге матч завершился с крупным счетом 13:10 в пользу полицейских.

Сами студенты в конце мероприятия выразили надежду на повторный матч, чтобы взять реванш.