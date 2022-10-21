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Общество21 октября 2022 13:36

В Юрьев-Польском районе обнаружено 300 заброшенных зданий

Все они были обнаружены в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Юрьев-Польского района провело проверку в сфере профилактики преступлений и правонарушений, в том числе несовершеннолетних.

Во время этой работы сотрудники прокуратуры выяснили, что в ряде сельских поселений имеется огромное количество заброшенных зданий и брошенных объектов. Так, в Красносельском сельском поселении таковых обнаружилось 173, в Симском — 123, а в Небыловском 13, включая разрушенные, сгоревшие и брошенные здания.

Все эти помещения не консервировались, их владельцы не устанавливались, и ни к одному из них никаких административных мер не принималось.

По результатам проверки прокуратура внесла всем главам сельских поселений представления. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.