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Общество21 октября 2022 13:06

Во Владимире предприятие задолжало сотрудникам зарплату на 4 миллиона рублей

В результате дело дошло до прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Владимира проверки было установлено, что с октября 2021 года на предприятии по производству мукомольной и крупяной продукции, а также кормов для животных, образовалась крупная задолженность.

В общей сложности 22 работника не получили 4 миллиона рублей. В адрес председателя ликвидационной комиссии по итогам проверки было внесено представление. Также в суд были направлены иски о взыскании задолженностей. Все они рассмотрены и были признаны обоснованными.

В результате принятых мер вся сумма долга была выплачена.