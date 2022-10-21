Во Владимире предприятие задолжало сотрудникам зарплату на 4 миллиона рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Владимира проверки было установлено, что с октября 2021 года на предприятии по производству мукомольной и крупяной продукции, а также кормов для животных, образовалась крупная задолженность.

В общей сложности 22 работника не получили 4 миллиона рублей. В адрес председателя ликвидационной комиссии по итогам проверки было внесено представление. Также в суд были направлены иски о взыскании задолженностей. Все они рассмотрены и были признаны обоснованными.

В результате принятых мер вся сумма долга была выплачена.