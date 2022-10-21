В Муроме местную жительницу обманули при покупке беговой дорожки

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками отдела «К» регионального главка полиции совместно с муромскими оперативниками был задержан подозреваемый в совершении мошенничества.

Ранее в полицию обратилась 37-летняя муромлянка, которая рассказала о том, что пыталась купить через популярный сайт объявлений беговую дорожку по дешевой стоимости. Она связалась с продавцом и договорилась о покупке, сделав перевод на указанный счет 25 тысяч рублей. Однако после этого продавец отвечать на звонки перестал.

Полицейские вычислили подозреваемого, которым оказался 19-летний студент из Ставропольского края. После задержания парень сознался, что беговой дорожки в реальности у него не было, он рассчитывал обмануть доверчивого покупателя и забрать деньги себе.

Всю сумму ущерба молодой человек возместил. В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».