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Происшествия21 октября 2022 12:11

В Муроме местную жительницу обманули при покупке беговой дорожки

Женщина пыталась купить тренажер через интернет-объявление
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками отдела «К» регионального главка полиции совместно с муромскими оперативниками был задержан подозреваемый в совершении мошенничества.

Ранее в полицию обратилась 37-летняя муромлянка, которая рассказала о том, что пыталась купить через популярный сайт объявлений беговую дорожку по дешевой стоимости. Она связалась с продавцом и договорилась о покупке, сделав перевод на указанный счет 25 тысяч рублей. Однако после этого продавец отвечать на звонки перестал.

Полицейские вычислили подозреваемого, которым оказался 19-летний студент из Ставропольского края. После задержания парень сознался, что беговой дорожки в реальности у него не было, он рассчитывал обмануть доверчивого покупателя и забрать деньги себе.

Всю сумму ущерба молодой человек возместил. В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».