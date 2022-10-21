Во Владимире можно будет увидеть солнечное затмение

. Фото: Мария ЛЕНЦ

25 октября произойдет частное солнечное затмение, которое будет видно на территории нашей страны. Солнечное затмение – достаточно редкое небесное явление. Солнечные затмения происходят только в новолуние, т.е. когда Луна, двигаясь по своей орбите вокруг Земли, оказывается на одной линии между Солнцем и Землей.

Во время затмения от Луны на Землю падает тень и полутень. Лунная тень может распространяться не более чем на 270 км, а полутень - на значительно большую территорию – 6-7 тыс. км. Тот, кто оказался в лунной тени, может увидеть полное солнечное затмение. А в зонах полутени можно наблюдать частное солнечное затмение (когда Луна лишь частично загораживает собой солнечный диск, и Солнце приобретает вид яркого серпа).

Во Владимире частное затмение начнется в 12 часов 27 минут. Наибольшая фаза наступит в 13.42 и составит 0,73. Закончится частное затмение во Владимире в 14.54.

Владимирский планетарий приглашает всех желающих познакомиться с этим редким небесным явлением, посетив лекцию-сеанс "Солнечные и лунные затмения". А также, если позволит погода - на площади около здания планетария будет организовано наблюдение затмения в телескоп и солнечные очки.

Если вы будете наблюдать затмение самостоятельно, не забудьте защитить глаза очками или другими защитными средствами.