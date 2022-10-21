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Общество21 октября 2022 11:58

Во Владимирской область изъяли больше 3,5 тысяч пачек табака из Республики Беларусь

Все табачные изделия были контрафактные
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

За 9 месяцев областное управление Роспотребнадзора проведено 25 рейдов по торговым точкам, где продают табачные изделия. Было проверено 8913 пачек табачной продукции. Установлено, что 3566 пачек реализовывались с нарушением обязательных требований (продукция импортного производства Республики Беларусь).

Было составлено 14 протоколов об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ и 10 протоколов об административном правонарушении поч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ.

Для рассмотрения в судебные органы направлено 14 дел. Судом вынесены решения о назначении административного штрафа на сумму 168 тысяч рублей и конфискации 3566 пачек табачных изделий на сумму 277 тысяч рублей.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области выявляет сайты, на которых предлагают купить табачные изделия дистанционно, что запрещено. В 2022 году было подано 2 исковых заявления. Сайты были заблокированы.