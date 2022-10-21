Во Владимире троих подростков осудят за кражу и угон

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимире перед судом предстанут трое подростков, обвиняемых сразу в нескольких преступлениях.

По версии следствия, 25 июля 2022 года несовершеннолетние, зная о наличии у своего знакомого крупной денежной суммы, сопроводили сверстника в гаражи и завладели его поясной сумкой, в которой находилось 77 тысяч рублей, и мобильным телефоном.

Кроме того, 2 декабря 2021 года обвиняемые проникли в незапертый отечественный автомобиль и запустили двигатель ключом, находящимся в замке зажигания. Не имея права управления транспортным средством, подростки попали в ДТП, причинив авто повреждения. Также, в мае и в декабре 2021 года обвиняемые проникли в другие автомобили, однако не смогли их завести, сообщает Следком.

Вину в совершенных преступлениях подростки признали.