В Киржачском районе в результате пожара полностью сгорел деревенский дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.40 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о пожаре в деревне Крутец на улице Новокрутецкая, 13.

К месту ЧП выехали 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда дом горел открытым пламенем по всей площади, так как вызов оказался поздним.

В результате пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.