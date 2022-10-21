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Происшествия21 октября 2022 10:02

В Киржачском районе в результате пожара полностью сгорел деревенский дом

Происшествие случилось в деревне Крутец вечером 20 октября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.40 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о пожаре в деревне Крутец на улице Новокрутецкая, 13.

К месту ЧП выехали 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда дом горел открытым пламенем по всей площади, так как вызов оказался поздним.

В результате пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.