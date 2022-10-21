В Петушинском районе три человека пострадали в ДТП с легковой машиной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 05.40 на автодороге М-7 «Волга» в Петушинском районе водитель 1973 года, управлявший автомашиной «ГАЗ», при движении в сторону Москвы врезался в опору линии электропередач, в результате чего автомобиль перевернулся.

Травмы получили трое пассажиров — двое 30 и один 25-летний молодой человек. Все они были госпитализированы прибывшей на место ДТП бригадой «скорой помощи». Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.