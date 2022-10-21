На обходе Владимира по трассе М-7 «Волга» временно ограничили движение по мосту через реку Клязьма

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Временные ограничения движения введены на мосту, который расположен на км 182+373 федеральной автодороги М-7 «Волга». Причина – снижение несущих способностей конструкций искусственного сооружения.

Максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности, по мосту ограничен проезд транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. В ближайшее время планируется организация движения в реверсивном режиме.

Водителям грузовых автомобилей, чья масса превышает допустимые параметры, рекомендуется выбирать пути объезда.

Перед мостом установлены соответствующие дорожные знаки. В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий на выполнение ремонтных работ.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования и соблюдать установленную схему движения.