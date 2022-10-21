Во Владимирской области занимаются возвращением нескольких отцов троих детей после мобилизациии

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин занимается сейчас сразу несколькими историями, когда отцов троих детей мобилизовали. Он обещал их женам вернуть мужей домой.

В своем телеграм-канале он сделал пост, что отцы троих и более детей не будут призываться по частичной мобилизации, а уже призванные — возвращены в семьи.

"Законное основание для предоставления отсрочки есть — прямые указания Генерального штаба МО. Важное уточнение: «трое детей до 16 лет» — это не только родные дети, но и находящиеся под опекой. Сейчас у меня в работе несколько обращений. Мною написаны запросы главам субъектов и военным", - написал Алексей Говырин.

После этого в комментариях депутату написали несколько жен, у которых мобилизовали мужей. В Суздальском районе у семьи трое детей - 9 лет, 7 лет и 5 месяцев. В Ковровском районе также трое ( старший во втором классе, младшему семь месяцев). Во всех случаях депутат обещал разобраться.

Напомним, что в настоящее время поводом для отсрочки многодетным отцам утверждены указаниями ГШ ВС РФ от 4 октября 2022 года за №315/2/3658дсп.