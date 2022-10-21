В Гусь-Хрустальном открыли Центр помощи семьям мобилизованных

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20 октября на базе Гусь-Хрустального комплексного центра социального обслуживания населения открылся Центр помощи семьям мобилизованных граждан. Там можно получить консультации специалистов по социальной работе, заведующих отделениями социального обслуживания на дому, юриста и психолога. В случае необходимости консультаций других ведомств привлекаются отраслевые специалисты из соответствующих организаций.

Членам семей мобилизованных из числа граждан пожилого возраста и инвалидов 1 или 2 группы независимо от состава семьи и без учёта уровня доходов семьи, услуги в форме социального обслуживания на дому будут оказаны бесплатно.

В день открытия Центра помощь получили пять семей, три из них — продуктовые наборы, детям выданы канцелярские принадлежности, а матери одного из мобилизованных помогли в распилке и укладке дров.

Центр работает по адресу: Гусь-Хрустальный, ул.Садовая, 25. Телефон 8 (49241) 3-25-40.